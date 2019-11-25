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Sanatçı Emre Aydın hayranlarıyla buluştu

Sanatçı Emre Aydın, hayranlarıyla buluşarak, gençleri coşturdu.


Malatya Park AVM, kuruluşunun 10'uncu yılını çeşitli etkinliklerle kutluyor. Bu yıl kutlamalar kapsamında AVM 'den alışveriş yapanlar ise son model bir araç kazanma şansı da yakalayacak.


Şarkıcı Emre Aydın, Malatya Park AVM yanındaki alanda hayranlarıyla buluştu. konser vatandaşları tarafından yoğun ilgi gördü. Sahneye, 'Ayrı Ayrı' parçasıyla giriş yapan sanatçı, okuduğu şarkılarla hem eğlendirdi hem hüzünlendirdi. Büyük bir ilgiyle karşılanan sanatçı Emre Aydın Malatya'da olduğu için mutlu olduğunu söyledi . Emre Aydın, “Biz bu gün Giresun'dan geldik iyi 'ki gelmişiz. Konsere katıldığınız, ayağına sağlık hepinize teşekkür ediyorum” dedi.


Daha sonra Şarkıcı Emre Aydın'ın konserinde hayranları şarkılara sanatçıya eşlik etti.

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