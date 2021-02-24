Sanatçı Wilma Elles, Battalgazi'ye hayran kaldı

'Girift' dizisinin çekimleri için Malatya'da bulunan Alman sinema, dizi, tiyatro oyuncusu ve moda tasarımcısı Wilma Elles, tarihi mekanlarını gezdiği Battalgazi'ye hayran kaldı. Elles, “Battalgazi'yi çok beğendim. Battalgazi'yi gezmemi bana yönetmenimiz Haydar Işık önerdi. Tarih, Battalgazi'ye birçok miras bırakmış” dedi.

Malatya'da çekimleri devam eden 'Girift' dizisinde rol alan Alman sinema, dizi, tiyatro oyuncusu Wilma Elles, Battalgazi'nin tarihi mekanlarını gezdi. Yapımcı ve yönetmen Haydar Işık'ın tavsiyesi üzerine Medeniyetlerin kalbi olan Battalgazi'yi oğlu Milat Aristo Kerem ve kızı Melodi Bita Oleka ile birlikte gezen Wilma Elles, özellikle 1637 tarihinde IV. Murat'ın silahtarı Bosnalı Mustafa Paşa tarafından yaptırılan Eskimalatya'da ki tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansaray'a hayran kaldı. Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mercan Sarı'nın eşlik ettiği gezide, ailesiyle birlikte Kervansaray'da bol bol fotoğraf çektiren Wilma Elles, bu gezinin beklentilerini fazlasıyla karşıladığını ve dizi çekimi bitmeden bu şirin ilçedeki tarihi mekanları bir kez daha gezeceğinin altını çizdi.

Battalgazi'nin kalbi kadın kooperatifinden yöresel ürünler satın aldı

Geçmişin ve tarihin havasını derinden hissettiren tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansaray'ı gezerek kahve içen Wilma Elles, daha sonrasında ise Türkiye'nin ilk endüstriyel mutfağına sahip Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi'ni ziyaret ederek, yöresel yemeklerden tattı. Kooperatif üyelerinin el emeği göz nuru ürünlerini de yakından inceleyen Wilma Elles, Battalgazi Belediyesi'nin coğrafi işaret belgesi aldığı Malatya'nın damak çatlatan lezzeti haşhaşlı dut pestili ve yöresel ürünlerinden satın altı.

“Battalgazi'ye bayıldım, bir daha geleceğim”

Tarihin Battalgazi'ye birçok miras bıraktığını belirten Wilma Elles, “Malatya'yı çok beğendim. İki haftadan beri dizi çekimleri için buradayız. Bir yandan dizi çekimleri devam ederken bir yandan da sıcakkanlı Malatyalıları yakından tanıma fırsatı bulduk. Malatya'da çok rahat hissediyoruz. Dizi çekimlerinin arasında da Malatya'yı geziyorum. Bugünde tarihi Battalgazi ilçesini çocuklarımla birlikte gezdim. Battalgazi'yi gezmemi bana yönetmenimiz Haydar Işık önerdi. Şuanda da Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı'ndayız. Çok beğendim burayı. Bayıldım. Dizi çekimleri bitmeden Battalgazi'yi bir kez daha gezeceğim. Kesinlikle bütün beklentilerimi karşıladı. Tüm dünyadaki insanlarımızı, bu şirin ve tarihi ilçeyi kesinlikle gelip görmelerini tavsiye ediyorum. Bu tarihi ilçeye gözü gibi bakan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder beyefendiye de özellikle teşekkür ediyorum” dedi.

Öte yanda, Battalgazi Belediyesi ve Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi tarafından hazırlanan hediye sepeti, ziyaret sonunda Alman sinema, dizi, tiyatro oyuncusu Wilma Elles'e takdim edildi.