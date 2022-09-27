Sanayi esnafı çırak bulamıyor

Malatya'da sanayi esnafı mesleklerini öğretecek çırak bulamamaktan dert yanıyor. Esnafın en büyük sorununun ‘çırak' bulamamak olduğunu belirten ustalar bir çok meslek dalının yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu belirtiyor.

Malatya'da sanayi sitelerinde faaliyet gösteren değişik sektörlerdeki onlarca esnaf mesleklerini öğretecek çırak bulamamaktan dert yanarak, bir çok meslek dalının yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu ifade ediyor.

Çırak açığını kapatmak için alternatif arayışına giren bazı esnaf imece usulü çalışırken, bazı esnaflar ise ortak alarak sorunun üstesinden gelmeye çalışıyor.

“Çırak yok iki ortak çalışıyoruz”

Küçük Sanayi Sitesi'nde otomotiv sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren çırak bulamadıkları için iki ortak olarak hizmet verdiklerini belirten Hasan Basri Yücel ,” 32 yıldır otomotiv sektöründe hizmet veriyoruz. Çırak bulamadığımız için iki ortak olarak çalışıyoruz. İşlerimiz yoğun olduğu anlarda çırak olmadığında araçlara bakamıyoruz. Belki bir 15 yıl sonra ustalar olmayacak çünkü çırak yetişmiyor. Bu nedenle bütün işleri kendimiz yapıyoruz. Bu duruma üzülüyoruz'' dedi

“Tek sorunumuz çırak bulamamak”

Mobilya sektörü üzerine sanayi de faaliyet gösterdiklerini kaydeden Mehmet Özdemir ise, ''Yaklaşık 30 yıldır sektörde faaliyet gösteriyoruz. Tek sorunumuz imalatta çırak bulamamak. 10-15 yıldır çırak bulamıyoruz çırak yetişmiyor. Sanayide faaliyet gösteren tüm sektörlerin en büyük sorunu çırak yetişmemesidir” ifadelerini kullandı

“Esnaf imece usulü çalışıyor”

Yaklaşık 25 yıldır mermer sektöründe faaliyet gösteren bir başka sanayi esnafı İsmet Güngörü de, “İlk zamanlarda istediğimiz zaman elaman bulabiliyorduk. Bugün gelinen noktada usta hiç kalmadı çırakta gelmiyor. Artık mermer sektöründe 18 ila 25 yaş aralığında birilerini bulmak imkansız. Bu yıl emekli olacağım benden sonra işletme büyük ihtimalle kapanacak. Komşularımızda da aynı sıkıntı var. Çoğu imece usulü ile işlerini yürütmeye çalışıyor. Suriyeli ustalarda olmasa çok daha büyük sıkıntılar yaşayabiliriz” diye konuştu