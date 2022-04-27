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Şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde tırın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde tırın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Adıyaman istikametine gitmekte olan Cuma Durmaz idaresindeki 44 AAK 932 plakalı Scania marka tır Erkenek Mahallesi girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.


Kazada araç sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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