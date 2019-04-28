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Şarampole uçan aracın sürücüsü yaralandı

Malatya’da bir otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Malatya'da bir otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza Malatya-Sivas yolu Şahnahan girişinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen bir araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.


Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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