Sarıçiçek Yaylasındaki su sıkıntısı çözüme kavuşuyor

Malatya'nın Akçadağ ilçesi Kozluk Mahallesi sınırlarında bulunan Sarıçiçek yaylasında yaşanan kuraklık nedeniyle sondaj çalışması yapılıyor.

Akçadağ ilçesine bağlı Kozluca Mahallesi Sarıçiçek Yaylasında yaşanan kuraklık nedeniyle küçükbaş hayvanların su sorunu hazırlanan proje ile çözüme kavuşacak. Yayladaki sıkıntıları yerinde görmek ve yapılacak sondaj çalışmasının yerini belirlemek için bölgeye giden Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, son dönemde yaşanan kuraklık nedeniyle küçükbaş hayvanların ve sürü sahiplerinin zor günler geçirdiğini söyledi.

Yetiştiricilerin hayvanlarını su için uzak noktalara götürmek zorunda kaldığını ve bu nedenle de hayvanların yeteri düzeyde beslenemediğini ifade eden Macit, “Bugün birlik başkanımız ve muhtarımızla birlikte bu sorunları yerinde görüp tespitlerimizi yaptık. Hükümetimizin 2023 hedefine ulaşması için Bakanlık desteği ile kentimizdeki küçükbaş hayvan sayısını arttırmak için yetiştiricilerimizin hangi sorunları varsa bunları hazırlanan proje ile çözeceğiz. Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğimiz ile birlikte buralardaki üreticilerin sorunlarını gidermeye çalışacağız” dedi.

Birlik Başkanı İhsan Akın'da sondaj çalışmaları için yerinde inceleme yaptıklarını belirterek “Uzun süredir yaşanan kuraklık sıkıntısı nedeniyle bugün Tarım İl Müdürümüz ve yetkilileri ile birlikte yetiştiricilerimizin sorunlarını yerinde tespit ediyoruz. Yapılacak sondaj çalışması ile yayladaki yetiştiricilerimizin su sıkıntısının çözüme kavuşturulacağını umut ediyoruz” diye konuştu.