Sarıkamış Şehitleri Malatya'da anıldı

Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı dolayısıyla Malatya'da anma etkinliği düzenlendi.

Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı dolayısıyla İnderesi'nde bulunan Tabiat Parkında yürüyüş yapıldı. Yürüyüş sonrası bir konuşma yapan Malatya Valisi Aydın Baruş, Sarıkamış şehitlerini rahmet ve minnetle andıklarını ifade etti.

Türk milletinin vazgeçilmez değerlerinden birinin vatan olduğunu ifade eden Baruş, “Vatan, gerektiğinde uğrunda canını vermeye hazır olduğunuz topraktır. Vatan her bir karışını kanınızla suladığınız, her bir karışına canınız kadar değer verdiğiniz topraktır. Türk milleti tarih boyunca aziz vatan toprağını korumak için büyük uğraş verdi. Anadolu'daki bin yıllık tarihimiz Malazgirt ile başlayan İstanbul'un fethi ile devam eden bu topraklarla bu millet büyük destanlar yazdı. Bugün andığımız Sarıkamış şehitleri de milletimizin belleğinde unutulmaz yer etmiş destanlardan birini yazdı." İfadelerine yer verdi.

Anma etkinliğine, Vali Aydın Baruş'un yanı sıra Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Necmi İnce, Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ile kurum müdürleri, öğrenciler, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anma etkinliğinde şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Programa katılan konuklara çorba da ikram edildi.