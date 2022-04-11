Satranç Turnuvası çekişmeli geçti

Türk Polis Teşkilatı'nın 177. yıl dönümü çerçevesinde Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ile Gençlik Spor İl Müdürlüğü koordinesinde “Polis Haftası Satranç Turnuvası” organize edildi. Yoğun katılımın olduğu ve çekişmeli geçen turnuva ödül töreni ile son buldu.

Ödül Törenine, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Malatya POMEM Müdürü Faruk Nalçacı, Gençlik Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, Türkiye Futbol Federasyonu Malatya Bölge Müdürü Işılay Çalışkan ve öğrenciler katıldı.

Turnuva sonunda 8 yaş ve altında Furkan Harmanşa birinci, Yahya Tuğrul Zengin ikinci, Ahmet Tarık Çiftçi üçüncü oldu. 10 yaş ve altı kategoride Batuhan Ateşşahin birinci, Furkan Kağan Ötegen ikinci ve Aziz Arda Tahtalı üçüncü oldu. 14 yaş ve altı kategoride de Eymen Akbayır birinci, Mir Baran Esen ikinci ve Kağan Harmanşa üçüncü oldu. Açık kategoride de Melih Miraç Topuz birinci, Arda Çapraz ikinci ve Feyzullah Çitil üçüncü oldu.

Törende 4 kategoride dereceye giren öğrencilere madalya ve hediyeleri takdim edildi.