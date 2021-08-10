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Satranç yıldızlar şampiyonası tamamlandı

Malatya Satranç Yıldızlar İl Birinciliği yarışmaları tamamlandı.

Yarışmalarda dereceye giren sporculara madalya verildi.


İki gün süren ve Satranç Merkezi'nde yapılan satranç şampiyonası müsabakaları çekişmeli maçlara sahne olurken, dereceye giren sporculara madalya verildi. Türkiye Satranç Yıldızlar Şampiyonası'na katılacak sporcuların belirlendiği yarışma, yapılan madalya töreni ile sona erdi.


Yarışmalar sonunda 2003 doğumlu kategoride 1. Ahmet Taşar, 2004 doğumlu kategoride 1. Abdulbaki Aytekin, 2. Muhammed Aydemir, 2005 doğumlu kategoride 1. Ali Efe Okutkan, 2. Arda Çapraz, 3. Yusuf Aydemir, 2006 doğumlu kategoride 1. Hüseyin Hamza Tay, 2007 doğumlu kategoride 1. Ahmet Efe Öcüt ve 2008 doğumlu kategoride ise 1. Melek Bozkurt oldu.

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