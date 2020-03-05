Satrançta 69 takım arasından il birincisi oldular

Malatya'da okullar arası düzenlenen Satranç Turnuvasında, Bahçeşehir Koleji takımı şampiyon oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılı Okul Sporları etkinlikleri kapsamında düzenlenen satranç yarışmalarında ortaokul küçükler kategorisinde 69 takım arasında Bahçeşehir Koleji, Malatya il Birincisi oldu.

İlkokul Minikler A kategorisinde de yine il birinciliğini Bahçeşehir koleji kazanırken, okul yönetimi tarafından yapılan açıklamada, şampiyon olan öğrenciler kutlandı.