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Satrançta dereceye girenler kupalarını aldı

İnönü Üniversitesi Satranç Topluluğu tarafından 52 yarışmacının katıldığı "Üniversite Geneli Satranç Turnuvası" düzenlendi.

İnönü Üniversitesi Satranç Topluluğu tarafından 52 yarışmacının katıldığı "Üniversite Geneli Satranç Turnuvası" düzenlendi. Final maçı 26 Aralık'ta yapılan turnuvanın birincisi Alican Alkaş oldu.


Yarışmada dereceye giren sporculara madalyaları ve ödülleri İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Ömer Çelik'in katılımlarıyla takdim edildi.


Dereceye giren satranç sporcuları ise şu şekilde: 1. Alican Alkaş, 2. Halil İbrahim Kalkan, 3. Emrullah Cankurt.

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