Satrançta dereceye girenlere madalyaları verildi

Malatya'da iki gün süren satranç yıldızları şampiyonası il birinciliği karşılaşmaları tamamladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü havuz üstündeki alanda iki gün süren ve çekişmeli geçen müsabakalarda dereceye girenlere madalyaları verildi. Madalya törenine, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, Emekli Spor Hizmetleri Şube Müdürü Ömer Dağdelen, TSF Malatya Satranç İl Temsilcisi Cemal Gürsel Toy, hakemler, antrenörler, sporcular ile veliler katıldı. Yapılan konuşmalarda Yıldızlar İl Birinciliğine katılan sporculara ile velilere teşekkür edilerek, dereceye giren sporcular tebrik edildi.

Dereceler şöyle oluştu:

“13 yaş genel: 1. Efe Aras, 2. Çağan Yücetürk, 3. Yiğit Karadeniz. 13 Yaş Kızlar: 1. Aslıhan Küçükşahin, 2. Doğa Özgür, 3. Elif Öcal. 14 yaş genel: 1. Utku Şişman, 2. Muharrem Çirci,3. Muhammed Safa Demirci. 15 yaş genel: 1. Muhammed Gazi Yücesoy 2. Semih Birkaya 3. Civan Altun. 16 yaş genel: 1. Ozan Karakuş 2. Mustafa Yusuf Kılıç 3. Tunahan Erkek. 17 yaş genel: 1. Arda Çapraz 2. Barış Battal Çıplak. 18 yaş genel: 1. Mücahit Özbey 2. Abdulbaki Aytekin 3. Mehmet Emir Kanar.”