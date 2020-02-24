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Satrançta il şampiyonu oldular

Malatya Özel Bilge Olimpiyat Okulları Satranç’ta il şampiyonu oldu.

Malatya Özel Bilge Olimpiyat Okulları Satranç'ta il şampiyonu oldu.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Türkiye Kupası Malatya Satranç İl Birinciliği şampiyonasında Malatya Özel Bilge Olimpiyat Okulları öğrencileri il 1'ncisi oldu. Özel Bilge Olimpiyat Okulları Satranç takımı, bölge şampiyonasında Malatya'yı temsil edecekler.


Okulun yetkilisi Ahmet Polat Kaya yaptığı açıklamada, “Öğrencilerimiz Hüseyin Hamza Tay,Mustafa Yusuf Kılıç, Muhammed Ali Mazoğlu,Sefa Tay ve Berkay Akça 'yı tebrik ediyor ,bölge şampiyonasında da başarılar diliyoruz” diye konuştu.

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