Savunma Sanayii Başkanı Demir, Malatya'da temaslarda bulundu

Dr. İsmail Demir, deprem bölgesi incelemeleri kapsamında Malatya'ya geldi.

Kentte ilk olarak Malatya Valiliğini ziyaret eden Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'i Vali Hulusi Şahin ve AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık karşıladı. Demir, felaketin boyutunun çok büyük olduğunu ve bölgenin ayağa kalkması adına bazı girişimlerde bulunduklarını söyledi. Depremden etkilenen her ile bir dokunuş yapmak ve bunu sürdürmek istediklerini belirten Demir, “Bizim şirketin burada bulunuşu başka yardımları da buraya getirsin istiyoruz. Toplam 7-8 milyarlık konut artı iş yeri paketimiz var. Hem tesisi olsun, tesiste çalışanlar için de konutlar olsun, sosyal yapıya sahip olsun her şirketin kendi çapında elini taşın altına koysun istedik. Deprem sonrası acil yardımları seferber ettik, geniş bir yatırım için kaynak ayırdık. Maraş'tan başladık, Nurdağı, Islahiye, Kırıkhan ve Adıyaman'da projelere başlıyoruz. Malatya'da da çok katmanlı baskılı devre üretimi için projemizi hayata geçiriyoruz” dedi.

Burada amaçlarının bölgede savunma sanayide oluşan boşluğu da doldurmak olduğunu kaydeden Demir, “Burada 1 milyar TL yatırım bekliyoruz, yatırımın hacminden çok oluşturacağımız katma değeri önemli. Katma değer çok büyük, hem ithalatın önüne geçecek hem teknolojide yeni bir boyuta geçmiş olacak. İnşallah ilk etapta 300 istihdamla başlayıp bunu 500'ye çıkarmak olacak. Tabi bunu da deprem bölgesinden alacağız. Müracaatta ilk şartımız da bu” diye konuştu.