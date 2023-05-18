Sebahittin Devecioğlu: “Deprem bölgesindeki spor kulüpleri için özel çalışma yapılmalı”

Dr. Sebahattin Devecioğlu, deprem bölgesindeki spor kulüplerinin büyük yara aldığını belirerek 11 ilde özel çalışmaların yapılması gerektiğini söyledi.

Bir dizi temaslara bulunmak üzere Malatya'ya gelen Dr. Sebahattin Devecioğlu, deprem bölgesindeki spor kulüplerinin büyük yara aldığını belirerek 11 ilde özel çalışmaların yapılması gerektiğini söyledi. 22 Haziran'daki olağan genel kurulda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığına aday olduğunu yineleyen Devecioğlu,” 6 Şubat depremlerinde etkilenen Malatya ilimizi ziyaret ettik. Burada gördüğümüz manzarada karşısında üzüldük bu vesileyle de depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yaralılarda acil şifalar diliyorum Malatya'mıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” dedi.

Depremde spor sektörünün de olumsuz etkilendiğini kaydeden Devecioğlu, ”Depremle birlikte bir çok spor kulübümüz ağır yara aldı, bir çok spor kulübü kapandı hayatlarını kaybeden sporcular oldu. Dolasıyla sporla, futbolla ilgili kurumların özel çalışma yapması gerekiyor. FİFA ile UEFA'nın konu ile bütçe uygulamaları var pandemi sürecinde bunu gördük ama yaşamış olduğumuz depremde etkilenen kulüplere yönelik TFF tarafından bir özel çalışmanın olmadığını gördük. Benim burada çağrım buradaki kulüplerin Türk futboluna kazandırılması için TFF'nin ek önlemler alması gerekiyor. Aynı zamanda FİFA ve UEFA'ya da çağrıda bulunarak depremde etkilenen 11 ildeki spor kulüplerinin desteklenmesini ve borçlarının ertelenmesini istiyorum ve bununda takipçisi olacağım“ diye konuştu