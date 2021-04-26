Sebze fiyatları düşmeye başladı

Mevsimin yaza doğru gitmesi özellikle, Antalya ve Mersin gibi güney illerinde yetiştirilen sebze üretiminin artmasından dolayı fiyatlar geçen haftaya göre yüzde 10-20 civarında düştü.

Malatya Sebzeciler Esnaf Odası Başkanı Yasin Yıldız, vatandaşların en fazla tükettiği sebzelerden salatalık 2,5-3 TL, domates 4 - 5,5 TL, patlıcan 5 TL, yeşil biberinde 5-6 TL'ye sebze ve meyve pazarında perakende olarak satıldığını bildirdi.

Yıldız, fiyatın düşmesiyle vatandaşın alımının da arttığını kaydetti.