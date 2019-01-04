Seçmen listeleri askıya çıkartıldı

31 Mart 2019 yılında yapılacak olan yerel seçiminde oy kullanacak seçmenlerin yer aldığı listeler mahalle muhtarlıklarında askıya çıkartıldı. Seçmen listesinde ismi olmayan vatandaşlara uyarıda bulunan Tecde Mahalle Muhtarı Ali Yiğit, listelerin bugün itibariyle askıya çıkartıldığını ve 17 Ocak Perşembe günü saat 17.00'ye kadar asılı olacağını söyledi.

Oy kullanacak vatandaşların isimlerinin olup olmadıklarını mutlaka listelerden kontrol etmeleri gerektiğini belirten Yiğit, “Seçmen listesinde ismi olmayan vatandaşlarımız, bulundukları İlçe Nüfus Müdürlüklerine giderek, adres kayıtlarını yaptırmaları gerekecektir. Herhangi bir nedenle de seçmen listesinde ismi bulunmayan vatandaşlarımız olabilir, bu sebeple mutlaka listeleri kontrol etmeliler” dedi.

Muhtar Yiğit, son olarak 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve erken genel seçiminde bazı mahallelerde adres beyanı sebebiyle binlerce vatandaşın oy kullanamadığını da hatırlatarak “Vatandaşımız diğer seçimde oyum vardı, listeye bakmasam da olur diyerek listeleri kontrol etmediklerinden dolayı oy kullanamadılar. Bu nedenle isminizi mutlaka kontrol etmeniz gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

Seçmen listelerinin 13 gün boyunca askıda kalacağını belirten Yiğit, 24 Haziran'da uygulanan seyyar seçmen sandığı uygulamasının bu seçimde de uygulanacağını söyledi.

Engelli seçmenler için seyyar sandık uygulamasının da ilk kez bu seçim döneminde hayata geçirileceğini belirten Yiğit, “Hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin yakınları engelli beyan formu ile seçim kurulu başkanlıklarına gönderilmek üzere muhtarlığa başvurulması gerekiyor. Başvurusu kabul edilen engelli seçmenler, sandıkların kendilerine getirilmesiyle bulundukları yerde oy kullanabilecek" şeklinde konuştu.

Seyyar sandık uygulamasında uygulanan farklılığa dikkat çeken muhtar Yiğit, "6360 sayılı 14 İlde Büyükşehir Belediyesi ve 27 İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında köy veya beldeden mahalleye dönüşen yerlerdeki seçmenlerin seyyar sandık kurulu seçmen listesine kaydolmak için talepte bulunamayacaklar. Kararda, bir sandıkta oy kullanacak azami seçmen sayısının 30 olarak belirlenirken, bu sayının üzerinde de seyyar sandık belirleme yetkisinin ilçe seçim kurulu başkanına ait olduğu belirtiliyor. İlimiz Yeşilyurt ve Battalgazi ilçesinde beldeden mahalleye dönüşen onlarca belde var. Takriben 200 binin üzerinde nüfus var. Bu beldelerde seyyar sandık uygulamasının olmaması durumunda orada bulunan yatağa bağlı vatandaşların oy hakkı kaybolacaktır. Bu nedenle siyasi partiler konu hakkında İlçe seçim Kurulunca bir düzenleme yapmaları ile beldeden mahalleye dönüşen yerlerde seyyar seçmen sandığı kurulabilmesi için en kısa zamanda harekete geçmeleri gerekiyor" diye konuştu.