Şehidin emanetine sahip çıkıldı

Malatya'nın Darende İlçesi'nde şehit annesinin çatısının fırtınadan zarar görmesi nedeniyle, çatının yaptırılacağı bildirildi.

Darende'de şehit annesi Cennet Yıldırım'ın Darende İlçesi Heyiketeği Mahallesi'ndeki evinin çatısı, geçtiğimiz günlerde şiddetli fırtına nedeniyle büyük zarar görmüştü.

83 yaşında ve tek başına yaşayan Cennet Yıldırım, tek katlı ve kerpiç evinde kalıyor.

Darende Kaymakamı Malik Çalışır, şehit annesi Cennet Yıldırım'ı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kaymakam Malik Çalışır, şehit annesi Cennet Yıldırım'ın evine yaptığı ziyaret esnasında konuşmada, “Devlet olarak şehit ve gazi yakınlarının her zaman yanındayız. Bu nedenle Cennet Teyzemizin fırtınadan uçan çatısını en kısa zamanda yaptıracağız. Bu günden gerekli talimatı verdim. İnşallah en kısa zamanda bitireceğiz” dedi.

Şehit annesi Cennet Yıldırım da, Kaymakam Çalışır'a duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti.