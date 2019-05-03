Şehidin ismi kütüphanede yaşayacak

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 2018 yılında PKK'lı teröristler tarafından yapılan saldırıda şehit düşen Malatyalı Piyade Sözleşmeli Onbaşı Ali Seydi Özdemir'in adı memleketinde yapılan bir kütüphaneye verildi.

İnönü Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Topluluğu (TODUP) ‘Emanet Aileler' projesi kapsamında anlamlı bir çalışmaya imza attı.

Toplumsal Duyarlılık Projeleri Topluluğu, 23 Ağustos 1993'te Malatya'nın Hekimhan ilçesi Güzelyayla mahallesinde dünyaya gelen ve 20 Haziran 2018'de Hakkari'nin Çukurca ilçesi Uzundere köyü Harkabirim Tepe Üs bölgesinden inen askeri araca yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Onbaşı Ali Seydi Özdemir'in anısına ilçedeki Sakarya Ortaokulu'nda bir kütüphane oluşturdu.

Üniversite öğrencileri ilk olarak kütüphaneyi boyayarak işe başladı. Kütüphanenin boyanmasının ardından Türk bayrağı şeklindeki kitaplıkla birlikte diğer kitaplıklar okula getirildi. Kütüphanenin oluşması için hummalı bir çalışmayla kitap toplayan topluluk, ardından diğer eksikleri giderdi. Öğrenciler, kütüphaneyi hazır hale getirdikten sonra şehit Ali Seydi Özdemir'in adını verdikleri kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi. Kütüphanenin açılışına şehidin ailesi ve yakınları, okul idarecileri ve Hekimhan İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Kemal Onat katıldı.

TODUP ‘Emanet Aileler' projesinin koordinatörü Gizem Karaca, İnönü Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Topluluğu olarak yılın başında projeler oluşturduklarını ifade ederek, “Biz kocaman bir aileyiz. Farklı alanlarda projelerimiz oluyor. Şehit ve gazi ailelerimize yönelik proje yapmaya karar verdik. Arkadaşlarımızla birlikte ‘Emanet Aileler' projesini oluşturduk. Şehit ve gazi ailelerimizi ziyaret ederek, onlarla bir araya geldik. Bunun yanı sıra hem çocukların eğitimine katkı sağlamak hem de şehitlerimizin adını yaşatmak adına kütüphane projesini gerçekleştirdik. Bir yılı aşkın bir süredir çalışıyoruz, sonunda böyle güzel bir şey elde ettik. Bu noktada bizlere destek veren Malatya Diş Hekimleri Odası ve Baştürk Cam Fabrikası'na da teşekkür ediyoruz. Onların katkılarıyla bu değerli kütüphaneyi oluşturduk” diye konuştu.