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Şehit babası çözüm istedi, büyükşehir belediyesi anında yetişti

Sosyal Medya üzerinden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a seslenerek, evinin önündeki çamur yolun yapılmasını isteyen şehit babası engelli Abdurrahman Akarsu’nun talebi jet hızıyla karşılandı.

Sosyal Medya üzerinden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a seslenerek, evinin önündeki çamur yolun yapılmasını isteyen şehit babası engelli Abdurrahman Akarsu'nun talebi jet hızıyla karşılandı. Paylaşımdan 2 gün sonra şehit babası Abdurrahman Akarsu'nun Tecde Mahallesindeki toprak yolu, Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol Asfalt Dairesi ekiplerince asfaltlandı.


Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, sosyal medya üzerinden kendisine iletilen sorunlarla da yakından ilgilenerek vatandaşların taleplerine cevap veriyor. Sosyal medya üzerinden Başkan Gürkan'a iletilen Tecde Mahallesi Gümüşsuyu Sokak'ta oturan şehit babası engelli Abdurrahman Akarsu, evinin önüyle ana cadde arasındaki ara yolun asfaltlanmasını talep etti. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüde Akarsu'nun çamurlu yolda tekerlekli sandalyeyle ilerlemeye çalıştığı görülmüş, vatandaşlar tarafından sorunun acilen çözülmesi istenmişti. Sosyal medya üzerinden gelen talebe duyarsız kalamayan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, bu haberin üzerinden 48 saat geçmeden şehit babasının sorununu çözdü. Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Daire Başkanlığı ekiplerine talimat veren Gürkan, Tecde Mahallesi Gümüşsuyu Sokak'ta ev yolunun belli bir kısmının asfaltsız olmasından dolayı sıkıntılar yaşayan şehit babası Abdurrahman Akarsu'nun yaşadığı mağduriyeti ortadan kaldırdı.


Asfalt ekipleri ara sokağa sıcak asfalt sererek, kışın çamurlu, yazın tozlu olan yolu modern bir hale getirdi.


Gösterilen ilgiden dolayı Başkan Gürkan'a teşekkür eden Şehit Babası Abdurrahman Akarsu, “Başkanımızdan Allah razı olsun. Yolumuz yapıldı. Allah ne muradı varsa versin. Beni kurtardınız, inşallah Allah da sizi kurtarır. Başkanımız sağ olsun Allah çocuklarını kendisine bağışlasın” dedi.

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