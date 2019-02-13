Şehit Derneğinden Avşar'a plaket

Bülent Avşar'a plaket verdi.

Şehit, Gazi Yakınları ve Vatanseverler Kamu Görevlileri Sendikası Malatya Şube Başkanı Ahmet Adıyaman MHP İl Başkanlığını ziyaret etti. Samimi bir hava içerisinde geçen görüşmede, Başkan Adıyaman sendika hakkında bilgi vererek, "Sendikamız 11 Aralık 2017 tarihinde İstanbul Valiliğine yapmış olduğu yazılı müracaatı ile kuruluş evraklarını teslim ederek faaliyet belgesini almış ve tüzel kişilik kazanarak, Şehit Gazi ve Vatanseverler Kamu Görevlileri Sendikası adı altında faaliyet başlamıştır. Amacımız Gazi ve Şehit yakınları, engelli, yetiştirme yurtlarından gelenler ile vatansever tüm kamu görevlilerini tek çatı altında toplamaktır" dedi.

MHP İl Başkanı R.Bülent Avşar ve yönetimi ile tanışmak, istişare etmek amacıyla ziyaretlerini gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Adıyaman, “MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar beye, MHP'nin 50'nci kuruluş yıldönümü münasebetiyle tebrik etmeye, hem de Başkanımızın yapmış olduğu projeler ve başarılı çalışmalarından dolayı sendikamız olarak plaket takdimi gerçekleştirmeye geldik. Bizleri sıcak ve samimi bir şekilde karşılayan İl Başkanı Avşar Bey'e ve yönetimine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MHP İl Başkanı R.Bülent Avşar ise, "Ziyaretlerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Ortak paydamız Malatya. Malatya için el birliği ile istişareler ile daha iyi yerlere getireceğimize inancım tamdır” diye konuştu.