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Şehit edilen 13 sivilin cenazesi Malatya'da

Irak’ın kuzeyi Gara bölgesinde PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen 13 sivil vatandaşın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına getirildi.

Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 sivil vatandaşın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına getirildi.


Adli Tıp Kurumu girişinde polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, yapılacak otopsi işlemleri sonucunda da cenazelerin kimliklerinin tespit edileceği öğrenildi.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyinde bulunan Gara bölgesinde düzenlenen operasyonda bir mağarada 13 sivilin teröristler tarafından şehit edildiğini duyurdu.

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