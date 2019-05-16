Şehit Erdal Alpkılıç Ortaokulu Voleybolda birincisi oldu

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği okullar arası turnuvalarda Şehit Erdal Alpkılıç Ortaokulu küçük erkekler kategorisinde voleybolda il birincisi oldu.

Madalya ve kupalarını alan okul öğrencileri ve eğitmenleri şampiyonluk sevinci yaşıyor. Okul Müdürü Yasin Korkmaz ve Okul Beden Eğitimi öğretmeni Şahin Doğan koordinatörlüğünde şampiyonada mücadele eden Şehit Erdal Alpkılıç Ortaokulu Küçük erkekler voleybol takımı final maçında Fatih Hüseyin İlbak Ortaokulunu 2-1 yenerek il birincisi oldu.

Beden Eğitimi öğretmeni Şahin Doğan, müsabakalarda ter döken öğrencileri kutladığını belirterek, “Bu süreçte bizden desteklerini esirgemeyen velilerimize ve okul yönetimimize teşekkür ederim” diye konuştu.