İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şehit mezarlarına jandarma eli değdi

Malatya İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce’nin talimatıyla Ramazan Bayramı öncesi il genelinde bulunan bütün şehit mezarlarının bakım ve temizliği yapılarak eskiyen bayraklar yenileriyle değiştirildi.

Malatya İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce'nin talimatıyla Ramazan Bayramı öncesi il genelinde bulunan bütün şehit mezarlarının bakım ve temizliği yapılarak eskiyen bayraklar yenileriyle değiştirildi.


Jandarmalar, il genelinde bulunan bütün şehit mezarlarına giderek mezarların çevre düzeni ile temizliğini yaptı. Mezar etrafları yabancı otlardan temizlendi. Daha sonra ise eskiyen Türk :ayrakları yenileriyle değiştirdi.


Tüm şehit mezarları ziyaret edilerek, gerekli bakım ve çevre düzeni çalışması yapan jandarmalara, şehit yakınları, Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Gözükara teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.