Şehit polisler için mevlit okutuldu

Yeni Camide öğle namazı öncesi okutulan mevlide Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen, Malatya Emniyet Müdür Yardımcısı Nedim Özata, Milli Beka Hareketi Doğu Anadolu Bölgesi ve Malatya İl Başkanı İbrahim Aygün, Milli Türk Talebe Birliği Malatya Şube Başkanı Mehmet Sağdıç ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Mevlit sonrası 2 bin vatandaşa lokma ve mevlit şekeri ikram edilirken bir konuşma yapan Milli Beka Hareketi İl Başkanı İbrahim Aygün, “Ebediyete uğurladığımız tüm şehitlerimiz için bir mevlidi şerif okuttuk. Rahmetini kabul etsin inşallah. Şehitlerimiz Yüce Yardanın buyurduğu gibi onlar ölü değillerdir dirilerdir. Eminim ki onlar şuan da bizleri izliyorlardır. Allah tüm teşkilatımızı var etsin. Devletimizin milletimizin bekasını daim etsin katılımcılara ve tüm Malatya halkına Allah yardım etsin. Al yıldızlı bayrağımızın gölgesinde bizi baki eylesin” İfadesinde bulundu.

Malatya Emniyet Müdür Yardımcısı Nedim Özata ise, “Toplumumuzun şehitler ve gazilerimiz konusunda ne kadar duyarlı olduğunu hepimiz tarafından görünüyor. Sivil toplum örgütlerimizin de bu konuda duyarlılıklarını hem şehit ailelerimize hem emniyet teşkilatımıza ve bu teşkilatımızın Allah hayırlarını kabul etsin” dedi.

Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen'de, “Biz bugün mevlit okuduk şehitlerimizin unutmadığımızı gösterdik. Bu hafta hem emniyet teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü polis haftası olma hasebiyle bütün kahraman şehitlerimizi hepsini rahmetle andık ve dua ettik. Ülkemizin milletimizin devletimizin bizi biz yapan değerlerin birlik ve bütünlüğümüzün bekası için dualar ettik. Aziz milletimizin Allah ağızlarının tadını bozmasın birliğimizi dirliğimizi bu okunan ezanlar gölgesinde bin yıllık tarih kültür ve medeniyetimizin özeti olan Ay Yıldızlı bayrağın gölgesinde bu toprakların evlatlarını nice bin yıllar huzurlu şekilde yaşamayı nasip etsin inşallah. Bütün emniyet teşkilatımızın ve ordumuzun muzafferiyeti için içeride ve dışarıda dua ediyoruz” İfadelerine yer verdi.