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Şehit Uzman Çavuş Hasan Sevinç adına kütüphane oluşturuldu

Malatya’da Mustafa Kemal Atatürk Ortaokulunda "Yaşayan Şehit Kütüphaneleri" projesi kapsamında, Şehit Uzman Çavuş Hasan Sevinç için kütüphane oluşturuldu.

Malatya'da Mustafa Kemal Atatürk Ortaokulunda "Yaşayan Şehit Kütüphaneleri" projesi kapsamında, Şehit Uzman Çavuş Hasan Sevinç için kütüphane oluşturuldu.


Okunan duanın ardından Şehit Uzman Çavuş Hasan Sevinç'in adını taşıyan kütüphanenin açılışı, Vali Aydın Baruş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Necmi İnce, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Malatya Şubesi Başkanı Mustafa Gözükara, şehidimizin ailesi, emekli öğretmen Vural Güleç ve şehit ailelerinin kurdeleyi kesmesiyle gerçekleştirildi.


Açılış öncesi Vali Aydın Baruş yaptığı konuşmada, “Bugün burada güzel bir olayı gerçekleştirmek üzere bulunuyoruz. Emekli öğretmen Vural Güleç beyefendi çok güzel bir düşünceyle kızı ile birlikte bir şehidimizin adına Mustafa Kemal Atatürk Ortaokulundaki kütüphaneyi düzenlediler" dedi.

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