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Şehit ve gazi yakınları unutulmadı

Malatya’nın Darende İlçe Emniyet Müdürü Erol Boyraz, şehit ve gazi yakınlarını evlerinde ziyaret etti.

Malatya'nın Darende İlçe Emniyet Müdürü Erol Boyraz, şehit ve gazi yakınlarını evlerinde ziyaret etti.


Emniyet Müdürü Boraz, beraberindeki asker ve polislerle birlikte ilçenin Yavuzlar Mahallesi'nde yaşayan şehit Adem Keleş'in ailesini ziyaret etti.


Şehit ailesinin sorunlarını dinleyen Boyraz, devlet olarak her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını belirtti.


Boyraz, “Bizler bu devletin ve ay yıldızlı bayrağın altında huzur içerisinde yaşıyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz” dedi.


Emniyet Müdürü Erol Boyraz ve beraberindekiler daha sonra ilçedeki şehit ve gazi yakınlarını ziyaret ederek, sorunlarını dinledi.

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