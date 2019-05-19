Şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu

Darende Belediyesi Sosyal Tesislerinde düzenlenen yemek öncesi İl Müftüsü Veysel Işıldar tarafından Kur'an-ı Kerim ve yemek duası okundu.

Vali Aydın Baruş, iftar sonrası yaptığı açıklamada, bu dünyadaki makamların gelip geçici olduğunu en değerli makamın şehitlik olduğunu söyledi.

Devletin her zaman şehit, gazi, öksüz ve yetimlerin yanında olduğuna dikkati çeken Vali Baruş, şunları kaydetti: "Ben sizlerle olmaktan son derece şeref duydum. Bu millet ve devlet için canını çekinmeden feda etmiş aziz şehitlerimizin aileleri olarak sizlerle daima birlikte olmaya çalışıyoruz. İnanıyoruz ki, bu dünyadaki makamlar gelip geçici. Esas makam ebedi yurtta olan makamdır. Ona sahip olanlar sizin gibi değerli ailelerin evlatlarıdır. Mukaddes değerler uğruna canını feda edebilenlerdir, ne mutlu onlara. Rabbimizden niyazımız o dur ki, aynı mutluluğu, o şerefi, şehitliği bizlere de bahşetsin. Milletimizin gözünde eşsiz değeri olanlardan olalım.”

Programa, İlçe Kaymakamı Enver Zengince, İlçe Belediye Başkanı İsa Özkan, İl Müftüsü Veysel Işıldar, kurum müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.