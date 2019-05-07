Şehit yakınlarına devlet övünç madalyası verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından şehit yakınlarına ve gazilere verilen Devlet Övünç Madalyaları ve Beratları Valilik Makamında düzenlenen törenle Vali Aydın Baruş tarafından şehit yakınlarına ve gaziye takdim edildi. Baruş, burada yaptığı konuşmada “Vatan, Millet uğruna, Vatanımızın bölünmezliği, Milletimizin birliği için canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Onların fedakarlıkları sayesinde bu devlet bu millet halen dimdik ayakta ve ilanihaye ayakta olacak. Devlet Övünç Madalyası ve Beratları Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan tarafından Vatan ve Millet için göstermiş oldukları fedakarlıkları nedeniyle evlatlarımızın anısına ailelerine teslim edilmek üzere bize gönderildi. Devlet Övünç Madalyası hakikaten övünç duyulacak, iftihar edilecek ve Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti adına şehitlerimiz ve gazilerimizin yapmış olduğu fedakarlığını daima yaşatacak bir nişanedir” şeklinde konuştu.

Törende Şehit Astsubay Hüsnü Bilgiç, Şehit Polis Memuru Okan Doğan, Şehit Uzm. Jandarma Çvş Özgür Tok, Şehit Er Eyüp Hacıoğlu, Şehit Polis Memuru Hamdi Dikmen, Şehit Sözleşmeli Piyade Er Miraç Gürhan'ın yakınları ve Gazi Kürşat Özden, Devlet Övünç Madalyası ve Beratını Vali Aydın Baruş'un elinden aldılar.