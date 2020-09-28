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Şeker Hoca Covid-19'dan hayatını kaybetti

Malatya’da "Şeker Hoca" olarak bilinen emekli din görevlisi Celal Tilgen, yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Malatya'da "Şeker Hoca" olarak bilinen emekli din görevlisi Celal Tilgen, yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.


Şeker Fabrikası Camii'nde uzun yıllar görev yaptıktan sonra yaklaşık 5 yıl önce emekli olan Celal Tilgen (69), rahatsızlıklarından dolayı Turgut Özal Tıp Merkezi'nde ve Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesinde tedavi gördü. Son olarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Tilgen'in Covid-19 rahatsızlığından öldüğü öğrenildi. Görev yaparken verdiği vaazlarla sık sık gündeme gelen ve "Şeker Hoca" olarak tanınan Celal Tilgen, 2009 yılında domuz gribi nedeniyle Şeker Fabrikası Camii'nde görev yaparken maske ile vaaz vermesi ile dikkat çekmişti.

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