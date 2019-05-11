Sekmen'den, Gürkan'a ziyaret

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarete AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay ve MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş da eşlik etti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduğunu belirten Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Daha önce ilçe Belediye Başkanı olarak güzel hizmetler yapan Başkanımızın, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Malatya'ya daha güzel hizmetler kazandıracağına inanıyorum. Malatya gerek şehircilik gerekse donatı bakımından her zaman takdir ettiğimiz bir şehir. İnşallah Başkanımızla daha da güzel olacak. Tekrar yeni görevinin hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i Malatya'da ağırlamaktan ve misafir etmekten büyük bir onur duyduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, “Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız tecrübeli bir Belediye Başkanımızdır. Siyasi hayatında İlçe Belediye Başkanlığı, Milletvekilliği ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı gibi görevlerde bulunan Mehmet Başkanımız başarılı hizmetler yapmaktadır. Erzurum'da bir toplantı vesilesiyle bulunduk. Bu kısa süre içerisinde Erzurum'daki hareketlilik, canlılık ve tarihi mekanların korunmasına yönelik yapılan çalışmalar çok güzeldi. Erzurum serhat şehridir. Ayrıca Erzurum'da kış şartlarının ağır olması yapılacak olan hizmetleri de zorlaştırmakta. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'e yapacağı çalışmalarda başarılar diliyorum. Tekrar bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Ziyaret sonrası Belediye Başkanı Selahattin Gürkan günün anısına Başkan Sekmen'e Kayısı Kristali ile kayısı hediye ederken, Başkan Sekmen ise, Başkan Gürkan'a Oltu taşından tespih ve yüzük hediye etti.