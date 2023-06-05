İhlas Haber Ajansı

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Sel nedeniyle Malatya-Kayseri karayolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor

Malatya’nın Darende ilçesinde sağanak sonrası yaşanan sel nedeniyle Malatya-Kayseri kayolunda trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

Malatya'nın Darende ilçesinde sağanak sonrası yaşanan sel nedeniyle Malatya-Kayseri kayolunda trafik kontrollü olarak sağlanıyor.


Akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, Malatya'nın Darende ilçesinde de sele neden oldu. Yukarıulupınar Mahallesi mevkiinde etkili olan sel nedeniyle sürüklenen kaya parçaları D-300 Malatya-Kayseri karayolunu kısmen kapatınca trafik yoğunluğu oluştu. İlçedeki tarım alanları da sel suları altında kalırken, jandarma ve polis ekipleri bölgede önlem aldı. Kısmen kapanan yolda araçların kontrollü şekilde geçişine izin veriliyor.

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