Selahattin Gürkan, dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı konulu kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Yaygın Eğitim ve Kültür Tesisleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı konulu kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini Başkan Selahattin Gürkan verdi.

Öğrencileri Belediye Meclis Salonu'nda misafir eden Başkan Gürkan yaptığı konuşmada, “Kompozisyon yarışmasında başarı gösteren ve yarışmaya katılan bütün öğrencilerimizi tebrik ediyorum ve kutluyorum. Öğrencilerimizin başarılarının her konuda daim olmasını temenni ediyorum. Ayrıca öğretmenlerimiz ve velilerimizin sizleri yetiştirirken ilgi ve istidanıza göre bir yönlendirme yapmasını istiyorum. Bugün revaçta olan şudur diye ona yönlendirmek yerine ilgi ve istinada göre yönlendirme yapılması lazım. Yapılan işi bu memleketin istikbali için yapmamız lazım. Bizim talip olacağımız kendi yaşamımızı temin etmek, iaşemizi temin ederken memleketimize faydalı, iyi bir yurttaş, iyi bir vatandaş, iyi bir birey olmak temel esasında olacağız. Cumhuriyeti bize armağan eden değerlerimize, şehitlerimize, gazilerimize ve devlet adamlarımıza sahip çıkmak en temel ödevimiz olması lazım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyetini gençlere armağan etmiştir. Yarışmada başarı olan gençlerimizi bir kez daha kutluyorum ve başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Malatya il sınırları içerisinde Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın düzenlediği lise öğrencilerine yönelik 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı konulu kompozisyon yarışmasında Darende Mustafa İclal Başer Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Hatice Bilir birinci oldu. Şehit İbrahim Tanrıverdi Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Dilara Aslan ikinci, Beydağı Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Nisanur Gül ise üçüncü oldu.

Başkan Gürkan, dereceye giren öğrencilerden birinciye bisiklet, ikinciye tablet, üçüncüye ise kol saati hediye etti.