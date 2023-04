Selahattin Gürkan: “Malatya Büyükşehir Belediyesi dimdik ayakta durdu”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden ciddi bir şekilde etkilenen Malatya'nın son durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İtfaiye Daire Başkanlığı binasında yer alan Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Gerçekleştirilen basın toplantısında Başkan Gürkan, depremin ilk gününden bu yana Büyükşehir Belediyesinin dimdik ayakta durduğunu vurguladı.

6 Şubat günü yaşanan deprem ve sonrasındaki gelişmeleri anlatan Gürkan, “İlk depremden hemen sonra 135 yıkık binada arama kurtarma ekiplerimiz, itfaiye teşkilatımız binaların başındaydı. Bu anlamda da arkadaşlarımı tebrik etmek istiyorum. Ayrıca bizleri arayıp acımızı paylaşan ve bizlere yardımcı olan sivil toplum kuruluşlarına, belediyelerimize, kamu kuruluşlarımıza hepsine sonsuz teşekkürlerimi ifade ediyorum” dedi.

“Bağcılar Belediyemizin hayatını kaybeden personellerine rahmet diliyorum”

Depremin ardından Malatya'ya gelerek çalışmalara katılan Bağcılar Belediyesi ekiplerinin İstanbul'a dönüş yolunda geçirdiği kaza sonrasında büyük üzüntü yaşadıklarını da ifade eden Başkan Gürkan, “Belediyelerimizden Bağcılar Belediyemiz, Malatya'da çok güzel işler yaptı. Diğer belediyelerimizde de olduğu gibi. Dün akşam itibariyle Bağcılar Belediyemizin Malatya'da görev yapan personelleri, nöbet değişmek için 21 kişi Malatya'dan İstanbul'a yola çıkmıştı. Ama Kayseri- Pınarbaşı mevkiinde yola çıkan arkadaşlarımız kaza yapıyorlar. Bağcılar belediye personellerinde 3 kişi rahmeti rahmana kavuştu. Onlar şehitlerdir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum” şeklinde konuştu.

“Malatya Büyükşehir Belediyesi vizyonu geniş bir belediyedir”

Büyükşehir Belediyesi olarak Acil Eylem Planını daha önceden yaptıklarını söyleyen Başkan Gürkan, “Yol Asfalt Dairesi Başkanlığımız bütün pilot bölgelerde ekiplerini tutuyor. İtfaiye Teşkilatımız ekibini tutuyor. Keza MASKİ'de aynı şekilde ekibini tutuyor. Dolayısıyla Malatya'da birinci depremde anında müdahale edildi. İkinci depremle birlikte sahada çalışan personellerimizde enkazın altında kaldı. Bütün bunlara rağmen deprem geçiren ve ayakta dimdik duran belediye Malatya Büyükşehir Belediyesi'dir. Depremden hemen sonra MOTAŞ araçları çadır haline getirildi. MEGSAŞ ücretsiz ekmek dağıtımı, BELSOS sıcak yemek dağıtımı, Esenlik gıda yardımı yaptı. Şu anda Malatya'da bütün yardım koordinasyonların yürütüldüğü yer Lisanslı Depomuzdur. Peki depremde yemek ve ekmek çıkarılan yer neresidir? Malatya Ekmek ve Yemek Fabrikasıdır. 56 noktada kurulan konteyner kentlerin altyapısını MASKİ ve MESTON yapıyor. Fuarcılık Merkezimiz, kütüphaneniz, spor salonlarımız, 8 bin dönümlük parklarımız yapılmamış olsaydı, Malatya'nın durumu nasıl olurdu? O nedenle Malatya her konuda her şeye hazırdı. Malatya Büyükşehir Belediyesi vizyonu geniş bir belediyedir. Her ihtimale karşı İtfaiye Dairesi Başkanlığımız Koordinasyon Merkezi olarak donatılmıştı. Hatta tüm acil çağrıları da Çağrı Merkezimize bağladık. Bu süreçte de başta Valimize, 2. Ordu Komutanımıza, Emniyet Müdürümüze, Jandarma Komutanımıza ve kamu kuruluşlarında görev yapan bütün arkadaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Bizler, hayır kuruluşları ve diğer kuruluşlarımız yoğun bir çalışma içerisindeyiz”

Deprem nedeniyle Malatya'da bin 230 kişinin vefat ettiğini 6 bin 444 ise yaralı olduğunu hatırlatan Gürkan, kentte şu ana kadar 34 noktada 79 bin 895 adet çadır kurulduğunu belirtti. Buraların altyapı, su ve kanalizasyon işlerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığını da ifade eden Gürkan, “21'i ilçe olmak üzere 56 noktada da konteyner kentlerimiz kuruluyor. 21 bin konteyner kurulumunun yapılması planlanmış olup, bu rakamın yüzde 74'ü de bitirilmiş durumdadır. Ayrıca Malatya merkezde, Akçadağ'da, Doğanşehir'de, Darende'de çarşı çalışmaları devam ediyor. Belediyemizin yanına, 91 bin Dev Öğrenci İlkokulunun yanına, Cumhuriyet Meydanımıza ve diğer boş alanlarımıza çarşılarımızı kuruyoruz. Bir taraftan bizler bir taraftan hayır kuruluşları bir taraftan da diğer kuruluşlarımız yoğun bir çalışma içerisindeyiz” şeklinde konuştu.

Malatya'da toplam bina sayısının 169 bin 139 olduğunu ve bunlardan acil yıkık ve orta hasarlı bina sayısının 46 bin 48 olduğunu kaydeden Gürkan, “Bağımsız bölüm bazında değerlendirdiğimiz zaman 108 bin 326'dır. Yani Malatya'nın yüzde 40'ı yıkık ve ağır hasarlıdır. Toplam yıkılacak bölüm sayısı 133 bin 476, bunun 108 bin 326'sı konut, 18 bin 33'ü ticarethane, 3 bin 312'si hayvan barınağı (ahır), kırsal kesimimizde ise 3 bin 805 binamız yıkılmıştır. Malatya'daki enkaz durumumuzun yüzde 74.53'ü kaldırılmıştır. Ağır hasarlı binalar haricinde 2 bin 912 binanın enkazı aldırılmıştır. TOKİ Malatya'mıza 58 bin 47 adet konut yapacak. 25 bin 302 köy evi yapacak. Toplam 83 bin 349 yapı yapacaktır. Tabii biz, 328 noktada günlük olarak vatandaşlarımıza 379 bin 354 adet yemek dağıtıyoruz. Malatya genelinde 44 noktada iftar çadırı kurulmuştur. Ayrıca gıda kolisi hijyen paketi, su, bebek maması, tüp, soba, battaniye ve diğer muhtelif ihtiyaçlar malzemesi belediyemiz, AFAD, Kızılay ve diğer hayır kuruluşları ve belediyelerimiz tarafından bütün vatandaşlarımıza ulaştırılmıştır” diye konuştu.

“Vatandaşlarımız hak kaybına uğramayacak”

Şehirle ilgili planlama noktasında netleşmiş bir planlamanın olmadığını dile getiren Başkan Gürkan, “Vatandaşımızın merak ettiği konulardan birisi de şudur, gelecekte Malatya'mız nasıl ihya ve imar edilecek? Şehirle ilgili yapılacak planlamadaki kriterlerimizi kamuoyuna deklare ettik. Ne dedik? Şehirde bütüncül plan yapılacak. Yani yeni afet ve imar yasasına göre yapılacaktır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ve devletimizin bize sunacağı kriterleri bekliyoruz. İkinci bir durum, bizim şehri yerle yeksan edip, sağlam binaları da yıkma gibi bir durumumuz söz konusu değildir. Böyle bir durum yasal da değildir. Dolayısıyla hasarsız ve hafif hasarlı binaların yerinde kalmasını önemsiyoruz. Daha sonraki süreçte bütüncül plana bu binaların entegresi yapılır. Ve kimsenin hak kaybına uğramayacağının da altını çizerek ifade etmek istiyorum. Biz belediye ve devlet olarak vatandaşımızın can ve mal haklarını korumakla da hükümlü mercileriz. Adil ve adaletli olmak ve herkesin hakkını korumak kaydıyla elimizden gelen gayret ve çabayı göstereceğiz. Bu konuda kimsenin tereddüttü olmasın. Şehrimizi yerinde dönüşümle aslına uygun, belleğini yitirmeyen, kimliğini kaybetmeyen, demografik yapısını değiştirmeden yatay ve seyrek bir mimariyle şehrimizi inşa edeceğiz. Bu konuda kimsenin kuşkusu olmasın. Bu felaketlerden ders almayı Cenabı Allah bizlere nasip etsin” dedi.

“Malatya sahipsiz değildir, kimse Malatya'yı sahipsiz sanmasın”

Malatya'ya önemli bir yatırımın daha kazandırıldığını söyleyen Başkan Gürkan, “Savunma Sanayi Genel Başkanı ile yaptığımız görüşmede Malatya ile ilgili fizibilite çalışmasının yapılmasını ifade etmiştik. Kendileri Malatya'mıza gelip müjdeyi açıklayacaklardır. Kısaca Malatya ASELSAN'ın üssü olacak, bu kadarını ifade edeyim. Kimse Malatya'yı sahipsiz sanmasın. Malatya'nın Cumhurbaşkanı da var, Malatya'nın bakanları da var, Malatya'nın valisi de var, Malatya'nın belediye başkanı da var, Malatya'nın kurum ve kuruluşları da var. Olması gerekirken olmayanlar kendilerine baksın ve kendilerine bir öz eleştiri getirsinler” dedi.

"Malatya'mız kendi küllerinden doğacaktır"

Esnaflarla ilgili çalışmalara da değinen Gürkan, MATİM İş Merkezi'nde bulunan 165 dükkanın esnaflara tahsis edileceğini söyledi. Bunun yanı sıra belirlenen noktalarda esnaflar için geçici işyerlerinin de yapıldığını anlatan Gürkan, “Malatya'da ticaret ayağa kalkacak, ticarethanelerin ışıkları yanacak, Malatya aydınlanacak ve Malatya aydınlık yarınlara hep birlikte kavuşacak. Malatya'mız kendi küllerinden doğacaktır. Cafer Höyükte doğduğu gibi, Arslantepe'de doğup dünya medeniyetlerine yön verdiği gibi, Battalgazi'de doğup Anadolu'yu Anayurt yaptığı gibi Malatya yeniden inkişaf edecek, Türkiye rol model olacak, vizyon olarak da 2028'in EXPO'sunu da Malatya'da yaparak, dünya şehirleri olma noktasında da emin adımlarla hedefine varacaktır. Bu süre içerisinde bizlere destek olan başta Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, milletvekillerimize, belediyelerimize, siyasi parti liderlerimize, sivil toplum örgütlerimize kamu kurum ve kuruluşlarımıza, personellerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Allah bizleri böylesine felaketlerden esirgesin” diye konuştu.