Selçuk Bayraktar, Doğanşehir'de depremzedeleri ziyaret etti

Deprem bölgelerini gezen Selçuk Bayraktar ve eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu illerden olan Malatya'nın Doğanşehir ilçesini geçtiğimiz günlerde ziyaret etti.

Merkez üstü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen depremlerden sonra deprem bölgelerini gezen Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ve eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Malatya'nın Doğanşehir ilçesini ziyaret ederek depremzedelerle bir araya geldi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından devletin şefkat eliyle yaralar sarılırken, vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için çalışmalar devam ediyor. Deprem bölgelerindeki tüm şehirlerde yardım çalışmalarını sürdüren Bayraktar, Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt ile birlikte deprem bölgesini gezerek depremzedelerle sohbet etti. Depremin vurduğu ilçe ile ilgili Başkan Zelyurt'tan bilgi aldı.