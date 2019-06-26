Sergen Yalçın'dan kulüp tesislerine tam not

Evkur Yeni Malatyaspor'da kamp çalışmaları başlarken, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın kulüp tesislerini oldukça beğendiği belirtildi.

Bu sezon Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Yeni Malatyaspor, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde kamp çalışmalarına başladı. Kampın ilk gününde Orduzu Pınarbaşı'ndaki kulüp tesislerini gezen Yalçın'ın yanındaki yöneticilere tesisi çok beğendiğini söylediği öğrenildi. Yapımının tamamlanmasının ardından sarı-kırmızılı kulübün 2017 yılında kullanmaya başladığı tesisleri detaylı bir şekilde incelediği belirtilen başarılı teknik adaman fitness salonundaki bazı eksiklerin tamamlanmasıyla ilgili yönetime rapor sunduğu belirtildi.

Malatya ekibinde 25 Temmuz'da oynanacak UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçının hazırlıkları sürüyor. İzinli olan futbolcuların katılmadığı çalışmalar sıcak havaya rağmen oldukça verimli geçiyor. Günü sağlık kontrolleri ve sabah akşam olmak üzere çift idmanla geçiren sarı-kırmızılılar güç ve dayanıklılık çalışmaları yapıyor.