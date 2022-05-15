Şeyh Ali Kara dualarla anıldı

Malatya'nın Akçadağ ilçesi Aşağı Örükçü Mahallesi'nde türbesi bulunan Mürşid-İ Kamil Ali Kara Efendi'nin ahirete irtihallerinin 51. sene devriyesi nedeniyle mevlid-i şerif okutuldu.

Akçadağ ilçesi Aşağı Örükçü Mahallesi'nde türbesi bulunan Mürşid-İ Kamil Ali Kara Efendi'nin ahirete irtihallerinin 51. sene devriyesi nedeniyle Örükçü Mahallesi'ndeki Şeyh Ali Kara Kara Külliyesi'nde mevlid-i şerif okutuldu.

Pandemi nedeniyle 2 yıl ara verilen programa AK Parti Malatya 22. ve 23. Dönem Milletvekili Fuat Ölmeztoprak'ın yanı sıra AK Parti MKYK Üyeleri ve Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı, MHP MYK Üyesi Eyüp Gönültaş, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan ile siyasi parti ve sivil toplum temsilcileri ile binlerce vatandaş katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program okunan mevlitle ve ilahilerle devam etti. Kılınan öğlen namazının ardından ise katılımcılara yemek ikram edildi.