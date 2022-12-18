Siber zorbalık uyarısı

Malatya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve Adli Bilişim Siber Güvenlik Uzmanı Ömer Faruk Yakut, internet ve sosyal medya ile birlikte siber zorbalığın arttığını belirterek, "Eskiden güvenli olduğumuz söylenebilirdi ama şimdi evinizin orta yerinde dünyaya açılan kocaman bir internet kapınız var" dedi.

İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından “Siber Risk ve Tehditlerden Korunma Yolları” konulu söyleşi programı düzenlendi. Gazetecilik Bölümü öğrencilerine yönelik düzenlenen söyleşide, siber zorbalık kavramından ve siber zorbalığa uğradıktan sonra neler yapılması gerektiğinden bahsedildi. Söyleşiye Malatya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve Adli Bilişim Siber Güvenlik Uzmanı Ömer Faruk Yakut konuşmacı olarak katıldı.

Programa, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yatkın, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Sadık Çalışkan, Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Eylem Şentürk Kara, Gazetecilik Bölümü Öğretim Elemanları Doç. Dr. Fatma Nisan, Arş. Gör. Yemliha Kurt ve Arş. Gör. Ayşe Nur Doğan, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Kılınç, polis memurları ve öğrenciler katıldı.

İnönü Üniversitesi Amfi-1'de gerçekleştirilen Siber Risk ve Tehditlerden Korunma Yolları söyleşisinde Siber Güvenlik Uzmanı Ömer Faruk Yakut, siber risklerin internet ve sosyal medya ile daha fazla arttığından bahsederek, “Biz internetten bahsederken soyut bir şeyden bahsediyor gibiyiz. Ama tamamen somut olan hayatımızın orta yerinde olan bir araçtan bahsediyoruz. Sınırsız faydasına rağmen kullanırken güvenlik önlemlerine dikkat etmediğiniz zaman size ve yakınlarınıza zarar verebilir. Eskiden güvenli olduğumuz söylenebilirdi ama şimdi evinizin orta yerinde dünyaya açılan kocaman bir internet kapınız var” ifadelerini kullandı.

Yakut, yaptığı sunumda siber risklerden korunma yollarından ve siber zorbalığa uğradıktan sonra neler yapılması gerektiğine değindi. Yakut, siber zorbalığa karşı çeşitli tavsiyelerde bulunarak “Şikayet etmekten kesinlikle korkmayın, bu insanlar başkalarına da zorbalık yapmaya cesaret edemesin. Kanıtları silmeyin, mesajlara cevap vermeyin. Çünkü amaçları sizin ilginizi çekip yanıt vermenizi sağlamak. Sizler cevap verdikçe sizi daha çok rahatsız edeceklerdir. Göz yummayın ve en önemlisi siz de siber zorba olmayın” dedi.

Söyleşi, soru cevap bölümünün ardından sona erdi.