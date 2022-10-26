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'Siberay' projesiyle öğrenciler bilgilendiriliyor

Malatya’da İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda "Siberay" projesi çerçevesinde bin 600 öğrenci ile 350 kamu personeline bilgilendirme eğitimleri verildi.

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda "Siberay" projesi çerçevesinde bin 600 öğrenci ile 350 kamu personeline bilgilendirme eğitimleri verildi.


Darende'de İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin katılımıyla ilçede bulunan Lise ve Meslek Yüksek Okulunda öğrenim gören bin 600 öğrenci ile STK temsilcileri, Mahalle Muhtarları, Müftülük, İlçe Milli Eğitim personellrine SİBERAY, Siber Güvenlik, Siber Zorbalık projeleri ile bilgilendirme eğitimleri verildi.


Ayrıca ilçe merkezinde bulunan esnaf ve vatandaşlara Narko Rehber projeleri çerçevesinde broşür dağıtılarak bilgilendirmede bunuldu.

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