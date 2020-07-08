İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sıcaktan bunalan çocuklar fıskiye ile serinledi

Malatya’da sıcaktan bunalan çocuklar, belediyenin parkları sulamak için açtığı fıskiyelerin altına girerek serinledi.

Malatya'da sıcaktan bunalan çocuklar, belediyenin parkları sulamak için açtığı fıskiyelerin altına girerek serinledi.


Hava sıcaklığının öğle saatlerinde 40 dereceye kadar çıktığı Malatya'da, sıcaktan bunalan çocuklar serinlemek için ilginç yöntemler buluyor. Parklar sulandığı esnada bu durumdan faydalanan çocuklar, kendilerini tazyikli suyun önüne atarak serinlemeye çalışıyor.


Hidayet Mahallesi'ndeki bir parkta kameralara yansıyan anlarda, çocuklar park sulaması yapan belediye kamyonunu görünce kendilerini suyun önüne attı. Ağaçlar sulanırken, çocuklar da serinlemenin keyfini yaşıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.