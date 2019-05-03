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Şiddetli fırtınada ağaç devrildi

Malatya’nın Darende ilçesinde yaşanan kuvvetli fırtına nedeniyle bir ağaç devrildi.

Malatya'nın Darende ilçesinde yaşanan kuvvetli fırtına nedeniyle bir ağaç devrildi.


Akşam saatlerinde ilçede meydana gelen şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Tohma Çayı yanında bulunan Şire Pazarı girişinde bir kavak ağacı devrildi. Olayın gece saatlerinde yaşanması sayesinde can kaybı veya yaralanma olmazken, devrilen ağaç Darende Belediyesi çalışanları tarafından yapılan çalışma ile kaldırıldı.

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