"Sıfır atık" ödülü alan Atalay, Yeşilyurt'ta ağırlandı

Sıfır Atık Ödül töreninde Cumhurbaşkanın eşi Emine Erdoğan'dan ‘Sıfır Atık Girişimcilik' ödülü alan Gıda Mühendisi Merve Canpolat Atalay, ‘Kadın Kadının Yurdudur' söyleşi etkinliğine katılarak deneyimlerini ve tecrübelerini kadınlarla paylaştı.

2018 yılında gittiği Kanada'da Bristish Columbia Üniversitesinde aldığı eğitimlerin ardından Türkiye'ye dönüş yaparak doğada çözünebilen biyoplastik malzeme üretimi yapan bir şirket kurup, ‘Sıfır Atık' konusunda toplumda farkındalık oluşturan çalışmalar yapan Gıda Mühendisi Merve Canpolat Atalay, Malatya Yeşilyurt Kent Konseyinin ev sahipliğinde gerçekleşen ‘Sürdürülebilirlik ve İnovasyonda Kadın' konulu söyleşiye katıldı.

Cumhurbaşkanın eşi Emine Erdoğan'dan ‘Sıfır Atık Girişimcilik' ödülü alan Atalay, görsel sunum eşliğinde ‘Sıfır Atık' üzerine geliştirdiği projeler, geri dönüşümün insan ve çevre sağlığı üzerine etkileri ve yaşanan iklim değişiklikleriyle mücadele konusunda yaptığı çalışmalara ilişkin katılımcılara bilgiler paylaştı.

Söyleşiyi AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, AK Parti Yeşilyurt Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav ve Yeşilyurt Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleriyle birlikte takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ‘Sıfır Atık' konusunda yaptığı çalışmalardan dolayı tebrik ettiği Merve Canpolat Atalay'ın başarılarından gurur duyduklarını söyledi.

Yeşilyurt Belediyesi olarak ta ‘Sıfır Atık' projelerinde başarılı bir mesafe kat ettiklerini vurgulayan Çınar, çevre sağlığının korunmasına yönelik gerek fiziksel yatırımlar gerekse de bilinçlendirme hizmetlerine büyük önem verdiklerini bildirdi.

Kadınların el attığı her işin başarılı ve güzel sonuçlarla neticelendiğine dikkat çeken Çınar, “ Kent Konseyimiz tarafından düzenlenen ‘Kadın Kadının Yurdudur' projesinde tüm kadınlarımıza örneklik teşkil edecek bir başarı hikayesine sahip, Cumhurbaşkanımızın saygıdeğer eşi Emine Erdoğan Hanımefendiden ‘Sıfır Atık Girişimcilik' ödülü alan Gıda Mühendisi Merve Canpolat Atalay'ı ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz.Bir insan emek verince, mücadele edince, belirlediği hedefe ulaşmak için çok çalışınca başarılı bir hayata sahip oluyor.Belediye olarak her yaştan vatandaşımızın sağlıklı ve dinamik bir hayata sahip olması ve çalıştığı alanda başarılı olabilmesi için her türlü desteği veriyoruz. Yaşadığımızın çevrenin korunması, sularımızın kirlenmemesi, yaşadığımızın doğanın doğru ve güzel şekilde muhafaza edilmesi içinde kendi bölgemizde çok etkin bir çalışma yürütüyoruz. ‘Sıfır Atık' projeleri bizim en fazla önemsediğimiz ve destek verdiğimiz projelerin başında gelmektedir. Bu konuda güzel çalışmalar yapıp, projeler üreten Merve Canpolat Atalay kardeşimizin Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'dan aldığı ödül hepimizi gururlandırdı, kendisini canı gönülden tebrik ediyorum.Bilindiği üzere belediye olarak ta 2019 yılında bu ödülü almıştık, kentimize ikinci bir 'Sıfır Atık' ödülünün gelmesi gurur verici bir durumdur. Bu tür başarılar ve verilen ödüller kentimizin ve ilçemizin gelişmesi adına çok önemlidir. Gelecek nesillere temiz, sağlıklı ve güzel bir dünya emanet etmek için bu tür projelerin ve çalışmaların sayısının artması gerekiyor.'Sıfır Atık' bilinci hayatımızın merkezinde olması lazım. ‘Sıfır Atık' konusunda önemli projeler yapan ve ödül alan Merve Canpolat Atalay kardeşimizin ‘Kadın Kadının Yurdudur' projesinde tecrübelerini ve çalışmalarını kadınlarımızla paylaşması çok önemlidir, kendisine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Çınar konuşmasından sonra, Atalay'ı tebrik edip, hediyeler takdim etti.