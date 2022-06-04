Sigarayı bırakmak isteyenlere ''yardım alın'' önerisi

Dr. Metin Genç, söyleşi programında sigarayı bırakmak isteyenlere çağrıda bulunarak, 'Sigarayı bırakmak isteyenler kendi kendilerine bırakmaya çalışmasınlar. Mutlaka yardım alsınlar''dedi.

İnönü Üniversitesi radyosu Radyo Kampüs'te tütün bağımlılığı konusu konuşuldu.Ayşenur Deniz'in sunduğu Eğitim Söyleşileri programının konuğu İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Bölümü Öğretim Üyesi ve Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğü Tütün Bağımlılığı Komisyon Başkanı Prof. Dr. Metin Genç oldu.

Tütün bağımlılığını ve sigaranın zararlarını anlatan Prof. Dr. Metin Genç “Türkiye'de yıllarca sigara kanser yapar kısmıyla ilgilenildi. Sigara içen herkesi kanser yapmıyor. Ama bütün kanserlerin üçte birinden sigara tek başına sorumlu. Sigara içen insan içmeyenlere göre daha fazla akciğer kanserine yakalanma riski var” dedi.

“Pasif içiciliğe maruz kalma durumları azaldı”

Pasif içiciler konusuna da değinen Prof. Dr. Genç, “Türk toplumunda artık insanlar evde sigara içmemeye dikkat ediyorlar. İnsanların pasif içiciliğe maruz kalma durumları azaldı. İçenle pasif içici karşılaştırıldığında içen daha çok zarar görüyor. Toplumda bunun eğitimi verilerek, konuşularak ve getirilen yasaklarla pasif içiciliğe maruz kalıp etkilenen insan sayısı azaldı” ifadelerini kullandı.

Sigarayı bırakmak isteyenlere tavsiyelerde bulunan Metin Genç “Yeşilay bağımlılık yapan her türlü maddeyle mücadele ediyor. 115 Yeşilay Hattı'nı öncelikle herkese öneriyoruz. Ayrıca İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Sigara Bırakma Polikliniği ve KETEM Kanser Erken Teşhis Merkezlerinde sigara bırakma poliklinikleri var” dedi.

''Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğü kuruldu''

İnönü Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğü kurulduğunu belirten Genç, '2YÖK'ün üniversitelere bu konuyla ilgili koordinatörlük kurun demesi üzerine bizim üniversitemizde de koordinatörlük kuruldu. Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğü'nün tütün, teknoloji, alkol, madde, kumar gibi alt komisyonları var. Bu konularda farkındalık oluşturmaya çalışıyorlar. Ben Tütün Bağımlılığı Komisyonu'ndayım. Etkinliklerle gençleri sigaradan, alkolden, uyuşturucudan uzak tutmak ana hedefimizdir. Bunun yanı sıra, Dağcılık ve Bisiklet Toplulukları gibi topluluklarla ortak etkinlikler düzenleyerek gençleri spora, faydalı etkinliklere yönlendirip zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak ana stratejimizdir” şeklinde konuştu.

''Yardım alın'' önerisi

Genç, sigara bağımlılığından kurtuluşun mümkün olduğunu belirterek, sigarayı bırakmak isteyenlere çağrıda bulundu. Genç, ''Sigara bırakılmayacak bir şey değil. Kendi kendilerine bırakmaya çalışmasınlar. Mutlaka yardım alsınlar. Başarılı olacaklardır. Sigarayı bırakmak, insanın kendine yapacağı en büyük yatırımdır” diye konuştu.