Şiir Şöleni ilgi gördü

Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda düzenlenen ve ilgi gören etkinliğe, Rektör Danışmanı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Erdem, Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hasan Aydemir, Türkçe Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Nesrin Sis, Dr. Öğr. Üyesi Salim Durukoğlu, Türkçe Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanı ve Türkçe Topluluğu Akademik Danışmanı Arş. Gör. Tuğrul Gökmen Şahin, Türkçe Topluluğu Başkanı Burak Ercan ve öğrenciler katıldı.

“Sakarya Türküsü”, “Şaşırdım Kaldım İşte”, “Zindandan Mehmed'e Mektup”, “Hasretinden Prangalar Eskittim”, “Zulmü Alkışlayamam”, “Unutamıyorum”, “Bayrak”, “Ey Aşk”, “Etme”, “Kahramanlık”, “Yalnız Bile Değilim”, “Beşeri Hoyrat”, “Anlatamıyorum”, “Çanakkale Şehitlerine”, “Ben Anadoluyum” isimli şiirlerin öğrenciler tarafından okunduğu etkinlik, Ayşegül Beşirik'in “Ayrılık”, “Beyaz Giyme Toz Olur”, “Mağusa Limanı” adlı türküleri okumasının ardından sona erdi.