Şiir yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi

Malatya'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82.yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirilen şiir yarışmasında derece elde öğrencilere ödülleri verildi.

Kernek Külliyesi'ndeki programa Vali Aydın Baruş, 2.Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82. yıl dönümünde kendisi rahmet ve minnetle andığını ifade etti. Gürkan, “Türk milletine çağdaş ve bağımsız bir Türkiye bırakan Atatürk'ü bugün daha iyi anlıyoruz. Bizler Atatürk'ün miras bıraktığı Türkiye Cumhuriyetini, hedefi olan muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak adına daha fazla çalışıp, daha fazla üretmeye devam edeceğiz. Bu süreçte en önemli görev kutsal bir mesleği icra eden öğretmenlerimize düşmektedir. Çünkü öğretmen demek hayat demektir. Öğretmen demek çağdaş yaşam demektir. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği medeniyet yolunda gençleri, çocukları yönlendirecek, kültürel değerleri onlara kazandıracak bir sevgi yuvasıdır öğretmenler. Bu güzel vatanı bize emanet eden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 82. yıl dönümünde saygıyla ve minnetle anarken, vatan toprakları için canlarını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle anıyorum" şeklinde konuştu.

Kernek Külliyesi'nde gerçekleştirilen program sonrasında Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Semt Konakları öğrencileri arasında yapılan ‘Atatürk'ü Anma' temalı yapılan şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri Vali Aydın Baruş, 2.Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından takdim edildi.