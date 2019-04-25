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Silah kaçakçısı operasyonla yakalandı

Malatya’da silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir kişi yapılan polis operasyonuyla gözaltına alındı.

Malatya'da silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir kişi yapılan polis operasyonuyla gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ismi açıklanmayan ve silah ticareti yaptığı yönünde bilgi elde edilen bir kişiyi takibe aldı. Ekipler düzenlediği operasyon ile şahsı gözaltına alırken, kente sokmaya çalıştığı 5 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği ele geçirdi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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