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Silah ticareti yapan 6 şüpheli yakalandı.

Malatya’da, 9 adreste yapılan operasyon ile silah ticareti yaptığı tespit edilen 6 şüpheli yakalandı.

Malatya'da, 9 adreste yapılan operasyon ile silah ticareti yaptığı tespit edilen 6 şüpheli yakalandı.


Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, 9 adreste yapılan operasyon ile silah ticareti yaptığı tespit edilen 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında şüpheli şahısların ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aralamalarda, 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 22 adet 12 kalibre fişek, 3 adet farklı silaha ait şarjör, 311 adet 9 mm çapında fişek, 1,02 gram metamfetamin, 500 gram esrar maddesi ele geçirildi.


Olayla ilgili tahkikat sürdürülüyor.

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