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Silah ve esrardan 4 kişi yakalandı

Malatya’da, silah ve kesici aletler ile esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 4 zanlı uyuşturucu ve silah kaçakçılığından yakalandı.

Malatya'da, silah ve kesici aletler ile esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 4 zanlı uyuşturucu ve silah kaçakçılığından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında oluşturulan özel ekip marifetiyle bir operasyon gerçekleştirildi.


Yeşilyurt İlçesine bağlı Dilek Mahallesinde 4 şüpheli şahsın araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet tabanca fişeği, 3 gram kubar esrar, 1 adet pala ve 2 adet sustalı bıçak ele geçirildi.


Olayla ilgili yakalanan 4 şüpheli şahıs haklarında, uyuşturucu ve silah kaçakçılığından yasal işlem başlatıldı.

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