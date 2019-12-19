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Silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Malatya’da durdurulan bir araçta yapılan aramada silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Malatya'da durdurulan bir araçta yapılan aramada silah ve uyuşturucu ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Pençe 1 Timi, Akpınar Mahallesi Cezmi Kartay Caddesi üzerinde yaptığı şok uygulama sırasında şüphe üzerine durdurdukları araçta bir adet ruhsatsız silah ve 7 adet fişek ele geçirildi.


Bu arada, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yaya devriyeler olarak Sancaktar Mahallesinde durumundan şüphelenerek durdurulan bir şahsın yapılan üst aramasında 4 adet sentetik kannabinoid olduğu tespit edilen uyuşturucu maddesi ele geçirildi.


Her iki olayla ilgili tahkikat sürdürülüyor.

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