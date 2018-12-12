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Silahı temizlerken kendini vurdu

Malatya’da bir kişi temizlediği havalı tabancanın ateş alması sonucu yaralandı.

Malatya'da bir kişi temizlediği havalı tabancanın ateş alması sonucu yaralandı.


Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Göztepe Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde ikamet eden F.A. (43), havalı tabancasını temizlediği sırada silahın ateş alması sonucu başından yaralandı. Silah seslerini duyan apartman sakinleri durumu polis ve 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı F.A.'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.


Yaralının hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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